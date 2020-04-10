2020-04-09T22:59:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, новости на 10 апреля 2020: волгоградцев выписывают из больниц и возвращают транспорт

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде на 10 апреля 2020 года
Екатерина МАЛИНИНА
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За один день протоколы составили на 29 человек. Фото: администрация ВолжскогоЗа один день протоколы составили на 29 человек. Фото: администрация Волжского
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Регион продолжает жить в режиме самоизоляции. И снимать его пока никто не собирается. В Волгоградской области на данный момент проходят лечение 27 заболевших коронавирусной инфекцией. В больницах находятся 74 человека с подозрением на COVID-19. Пять уже выписали из больницы после выздоровления. Трое из них - школьники из Волжского. Все дети из одной семьи. С вердиктом «здоровы» покинули больницу также две волгоградки, которые подхватили опасную инфекцию, когда отдыхали за границей.

На данный момент в Волгоградской области зарезервировано под больных коронавирусной инфекцией 1750 коек, по распоряжению губернатора Андрея Бочарова дополнительно готовят еще три тысячи мест. Освобождают роддома, перепрофилируют больницы, строят новые корпуса. Но в комитете здравоохранения Волгоградской области просят не поднимать паники. Официальная цифра по заболевшим остается прежней – 27 человек. У всех болезнь протекает в легкой форме, аппаратов ИВЛ не требуется. И такое количество коек мера предупредительная. Если ситуация пойдет по худшему сценарию, регион должен быть готов. Ведь создание условий для лечения – это не минутное дело, а требует подготовки.

А вот что не требует подготовки – это соблюдение элементарных правил самоизоляции. Сидите дома – просят чиновники, врачи, актеры, спортсмены. Ну а тем, кому хочется погулять, придется за это отвечать. Штрафуют не только тех, кто нарушает карантин, но и тех, кто не соблюдает самоизоляцию. За 9 апреля полиция совместно с администрацией (список тех, кто имеет право спрашивать документы читайте здесь) составили протоколы на 29 жителей региона. Самые недисциплинированные живут в Волжском. И рейды будут продолжаться. Штрафы предусмотрены от тысячи рублей до 30 тысяч рублей.

Пытаются волгоградские власти решить проблему транспорта. Переполненные по утрам и вечерам автобусы не лучший способ спасти горожан от коронавируса. Вот где прямой и тесный контакт. Сейчас волгоградцев перевозят 22 спецмаршрута, это около 330 единиц общественного транспорта. А с 10 апреля добавится еще 10 спецрейсов – по просьбам руководителей режимных предприятий, чьи сотрудники добираются как селедки в бочке. Кстати, с понедельника, 13 апреля, пустят скоростной трамвай. Он соединить центр и север города-героя. Но сократят маршрут автобуса №95, теперь он пойдет из Кировского до ж/д вокзала. Правда, чиновники отмечают в этом большой плюс – ходить автобус будет чаще.

А транспорт понадобится. Ведь список предприятий, кто имеет право трудиться во время режима самоизоляции расширится. Губернатор распорядился муниципалитетам составить список и предоставить его в областную администрацию. В ближайшее время заработают компании, чья деятельность связана с экологией, торговлей, информационными технологиями, связью и так далее. Но есть много ограничений. Полный список смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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