Волгоградский цирк получит больше миллиарда рублей на реконструкцию

9 Апр 2020 2020-04-09T21:32:38+03:00

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Все дети любят цирк. Для них это сказка, чудо, веселье. Волгоградские малыши вряд ли замечают старого здания, пошарпанных кресел и совсем несовременного фойе. Но для взрослых это во многом «вack in USSSR». Волгоградский цирк, которому уже немного за 50, требует большой реконструкции. И она будет.

На официальном портале правовой информации появилось постановление «ценой» в миллиард рублей. Направят эти немалые деньги на проектирование и реконструкцию филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" -"Волгоградский государственный цирк". Работы начнутся в 2021 году и завершатся в 2024. И в 2024 году цирк вновь откроет свою арену для артистов, а зал для зрителей.

Перечень работ не указывается, есть лишь суммы. В 21 году на ремонт потратят 65 миллионов, в 22 году - уже 200 миллионов, в 23 году - 430 миллионов. Самая большая цифра – 466 миллионов в 2024 году.

Суммы могут меняться – все зависит, каким будет федеральным бюджет. Но общая цифра пока один миллиард 161 миллион 320 тысяч рублей. Хочется верить, что на них из здания волгоградского цирка сделают настоящую красоту: появятся хорошие условия для содержания животных, а во время представлений начнут использовать самые современные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU