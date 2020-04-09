2020-04-09T21:40:37+03:00
Коронавирус Covid-19

На 29 волгоградцев составили протоколы за нарушение режима самоизоляции

Им грозит штраф до 30 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Останавливали и пешеходов, и автомобилистов. Фото: администрация ВолжскогоОстанавливали и пешеходов, и автомобилистов. Фото: администрация Волжского
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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до конца апреля. В постановлении губернатора Андрея Бочарова № 233 прописаны ряд причин, по которым можно выйти из дома: вынос мусора, поход в магазин, работа (со справкой от работодателя), поездка к врачу, выгул собак. При этом всегда нужно иметь с собой паспорт и заполненное специальное уведомление. Чиновники совместно с полицейскими 9 апреля решили проверить, как соблюдают режим жители Волгограда, Волжского, Камышина, Городища, Михайловки и Средней Ахтубы: останавливали и пешеходов и автомобилистов. Большинство действительно шли либо в магазин, либо с мусорки. Но среди сотен проверенных людей нашлись 29, кто не смог объяснить и документально подтвердить, что их выход из дома законен. Больше всего нарушителей в Волжском - 13 человек, в Городище - 6, Волгограде и Средней Ахтубе по 4 человека. А вот в Михайловке и Камышине жители оказались самыми дисциплинированными.

На нарушителей составили протоколы за нарушение правил передвижения граждан по статье 20.6.1. КоАП. Максимальный штраф по ней – 30 тысяч рублей. Размер определит суд – такие полномочия есть только у него.

Как сообщили в администрации, рейды будут продолжаться каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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