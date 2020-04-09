2020-04-09T17:50:06+03:00
Общество

В Волго-Ахтубинской расчистят еще 16 ериков

К основным работам приступят после паводка
Екатерина МАЛИНИНА
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Ерики будут чистить от иловых отложений.Ерики будут чистить от иловых отложений.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Коронавирус сильно изменил нашу жизнь. Правда, к счастью есть сферы, которых он серьезно не затронул. Например, запланированные работы в Волго-Ахтубинской пойме. В 2020 году намечено восстановление 28 ериков. На 12 из них работы начались в прошлом году, а на 16 начать предстоит с нуля. Сейчас завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика, который займется восстановлением экологии малых рек в пойме.

Какие ерики будут реабилитированы: ерик Верблюд возле хутора Бобры и Краснослободска (наконец-то), ерик Гнилой, Дудак, Дудаченок, Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин, Суходол, озера Самсоновское, Вшивое, Два Брата, Большой Ильмень, Песчанка, Кунак, Невидимка.

Подрядчику предстоит углубить дно, убрать иловые отложения, почистить мусор, укрепить берег. Когда все это закончат, вокруг высадят траву и деревья.

Кстати, все работы начнутся уже после паводка. Каким он будет в этом году, пока неизвестно. Запасов воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада достаточно. Но запасы снега были небольшие.

Все мероприятия и финансирование проходит в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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