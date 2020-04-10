2020-04-10T11:44:27+03:00
Экономика

Продлить сезонные вклады в Банке УРАЛСИБ можно на выгодных условиях

Речь идет о продуктах «Журавли» и «Классика», срок окончания которых приходится на период с 30 марта по 6 мая (16+)
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Банк УРАЛСИБ объявляет об улучшении условий для вкладчиков в условиях ограничений, связанных с режимом самоизоляции. Сезонные вклады «Журавли» и «Классика» будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов.

Новые условия позволят клиентам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, не переживая за свои денежные средства.

Условия пролонгации остальных депозитных продуктов УРАЛСИБА сохраняются согласно заключенным договорам и действующим тарифам.

Отметим, все клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» все операции по вкладам и счетам могут осуществлять в Интернет-банке и Мобильном банке. В период карантина также можно использовать Интернет-банк и Мобильный банк для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов.

Подробную информацию обо всех мерах поддержки для физических лиц можно узнать по телефонам 8 (800) 250-57-57 или 8 (495) 723-77-77.

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