«Россети Юг» направит 1,6 миллиарда на обновление энергообъектов

9 Апр 2020 2020-04-09T17:21:09+03:00

Эти средства в 2020 году пойдут на ремонт и техническое обслуживание энергосетей четырех регионов

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Компания «Россети Юг» в этом году направит 1,6 миллиарда рублей на ремонт и техническое обслуживание энергокомплекса четырех регионов. На обновление сетей Ростовской области направят 805 миллионов рублей, Волгоградской области - 439 миллионов, Астраханской области - 256 миллионов и Калмыкии - 92 миллиона рублей.

Специалисты отремонтируют почти 3 тысячи километров линий электропередачи разных классов напряжения, из них 2,2 тысячи - сети 0,4-20 кВ преимущественно в сельской местности и удаленных населенных пунктах. Ремонт пройдет и на 3 тысячах трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики расчистят 1,2 тысячи гектаров вдоль трасс воздушных линий от растительности, которая часто становится причиной нарушений электроснабжения из-за падения веток на провода, возгорания сухостоя.

Ремонтная кампания и подготовка к зиме идут по плану, несмотря на изменившиеся условия. Производственный персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- На компаниях электросетевого комплекса огромная ответственность по подготовке к осенне-зимнему периоду в условиях пандемии. Нам приходится выстраивать новые алгоритмы взаимодействия с подрядчиками, производителями, потребителями, пересматривать некоторые технические решения. Поэтому сейчас, как никогда ранее, важен диалог с главами регионов по организации процесса, - отметил генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев.