2020-04-09T17:21:09+03:00
Общество

«Россети Юг» направит 1,6 миллиарда на обновление энергообъектов

Эти средства в 2020 году пойдут на ремонт и техническое обслуживание энергосетей четырех регионов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «Россети Юг» в этом году направит 1,6 миллиарда рублей на ремонт и техническое обслуживание энергокомплекса четырех регионов. На обновление сетей Ростовской области направят 805 миллионов рублей, Волгоградской области - 439 миллионов, Астраханской области - 256 миллионов и Калмыкии - 92 миллиона рублей.

Специалисты отремонтируют почти 3 тысячи километров линий электропередачи разных классов напряжения, из них 2,2 тысячи - сети 0,4-20 кВ преимущественно в сельской местности и удаленных населенных пунктах. Ремонт пройдет и на 3 тысячах трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики расчистят 1,2 тысячи гектаров вдоль трасс воздушных линий от растительности, которая часто становится причиной нарушений электроснабжения из-за падения веток на провода, возгорания сухостоя.

Ремонтная кампания и подготовка к зиме идут по плану, несмотря на изменившиеся условия. Производственный персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- На компаниях электросетевого комплекса огромная ответственность по подготовке к осенне-зимнему периоду в условиях пандемии. Нам приходится выстраивать новые алгоритмы взаимодействия с подрядчиками, производителями, потребителями, пересматривать некоторые технические решения. Поэтому сейчас, как никогда ранее, важен диалог с главами регионов по организации процесса, - отметил генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волго-Ахтубинской расчистят еще 16 ериков
«Россети Юг» направит 1,6 миллиарда на обновление энергообъектов
Волгоградцам показали дизайн-проект реконструкции ЦУМа
Под Волгоградом осудят мать, по вине которой насмерть замерз 11-месячный малыш
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования
В Волгограде сдали долгострой ЖК «Маяк» на Двинской
Коронавирус в Волжском: троих заболевших школьников выписали из больниц
Волжанка из-за болезни отдала дочь в реабилитационный центр и оказалась на учете
Коронавирус в Волгограде: ни у кого из заболевших пневмонии нет
В Волгограде началось онлайн-голосование по спорткомплексу в пойме Царицы
Интим за 2,7 миллиона рублей: 23-летнему волгоградцу дорого обошлась «любовь» по объявлению
Волгоградский госпиталь ветеранов подготовили для приема больных коронавирусом
В Волгограде на улице Калининградской обновят бордюры и асфальт
Волгоградцы продолжают торговать пивом, цветами и ходить в баню
В Волгограде лихач на «Хонде» сбил 7-летнего велосипедиста
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 9 апреля 2020: «москвичей» берут на контроль
После совещания с президентом губернатор Волгоградской области обсудил подготовку 3 тысяч койкомест для больных COVID-19
УРАЛСИБ разработал антикризисную программу поддержки клиентов
Готов наполовину: в Волгограде военный медцентр сдадут в конце апреля
На волгоградских ж/д вокзалах и станциях разметкой обозначили социальную дистанцию
Режим работы почты в Волгограде в период самоизоляции: как и что будет работать
Никакой давки: для волгоградцев пустили больше транспорта по трем спецмаршрутам
В Калаче-на-Дону строят новый 25-метровый бассейн
Самоизоляция в Волгограде: кто может составлять протоколы за нарушение режима