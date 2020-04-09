В Волгограде сдали долгострой ЖК «Маяк» на Двинской

9 Апр 2020 2020-04-09T14:42:24+03:00

Еще в 2013 году застройщик собрал деньги с дольщиков и заморозил объект

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Более семи лет 23 жителя Волгограда ждали, когда же смогут въехать в новые квартиры в ЖК «Маяк» на улице Двинской. Тогда, в 2013 году, они вложились в жилье, но застройщик в лице ООО «Алфавит» даже не начал работу – объект просто заморозили, не вернув людям ни копейки. Компанию осудили за мошенничество, а областные власти пообещали вогоградцам достроить дом. В этом году семьи смогут отметить новоселье.

- Компания-застройщик готова выдавать будущим новоселам ключи. Приведена в порядок придомовая территория: установлен детский городок, скамейки, урны, проведено озеленение и обустроены въезды, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В ближайшее время в Волгограде достроят еще 19 многоэтажных домов, туда смогут въехать около 1300 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU