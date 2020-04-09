Волжанка из-за болезни отдала дочь в реабилитационный центр и оказалась на учете

9 Апр 2020 2020-04-09T13:36:40+03:00

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36-летняя жительница Волжского оказалась в непростой ситуации: у нее возникли проблемы со здоровьем, пришлось ложиться в больницу, а пятилетнюю дочь оставить в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Причина уважительная, ее она указала в заявлении. Однако комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав сразу поставила мать на учет. Как только женщину выписали и она смогла забрать ребенка к себе, встал вопрос о законности решения ПДН.

- С учетом изучения данных о личности матери ребенка, сведений об условиях проживания семьи, характеристик с места работы заявительницы и прочих материалов надзорной проверки прокуратура встала на защиту ее прав, - рассказали в областной прокуратуре.

Волжанке удалось добиться справедливости и вернуть себе статус благополучной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU