Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования

9 Апр 2020 2020-04-09T15:04:15+03:00

При этом вырос спрос как на вторичное жилье, так и на новостройки (16+)

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Объемы ипотечного кредитования в банке УРАЛСИБ выросли в 1,9 раза по итогам первого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца 2020 года было выдано более 3,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 10 млрд рублей.

При этом в 1,7 раза увеличился спрос на покупку вторичного жилья. Почти на столько же вырос объем ипотечного кредитования по приобретению квартир в новостройках. В 7 раз больше клиентов по сравнению с прошлым годом пожелали воспользоваться услугой рефинансирования ипотечных кредитов. Средний размер выданного кредита увеличился за это время почти в 1,3 раза.

Отметим, клиентам УРАЛСИБА доступны несколько программ ипотечного кредитования. Речь идет о приобретении готового и строящегося жилья, рефинансирование жилищных кредитов, программа льготного кредитования для семей с детьми и др.

Получить подробную информацию о действующих ипотечных программах, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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