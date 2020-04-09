Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования
Объемы ипотечного кредитования в банке УРАЛСИБ выросли в 1,9 раза по итогам первого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца 2020 года было выдано более 3,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 10 млрд рублей.
При этом в 1,7 раза увеличился спрос на покупку вторичного жилья. Почти на столько же вырос объем ипотечного кредитования по приобретению квартир в новостройках. В 7 раз больше клиентов по сравнению с прошлым годом пожелали воспользоваться услугой рефинансирования ипотечных кредитов. Средний размер выданного кредита увеличился за это время почти в 1,3 раза.
Отметим, клиентам УРАЛСИБА доступны несколько программ ипотечного кредитования. Речь идет о приобретении готового и строящегося жилья, рефинансирование жилищных кредитов, программа льготного кредитования для семей с детьми и др.
Получить подробную информацию о действующих ипотечных программах, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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