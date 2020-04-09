В Волгограде началось онлайн-голосование по спорткомплексу в пойме Царицы

9 Апр 2020 2020-04-09T11:00:24+03:00

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Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» продолжает разрабатывать концепцию благоустройства поймы Царицы на участке от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Часть этой зеленой зоны предлагают превратить в зону спортивную. А какие именно спортивные площадки хотят видеть в пойме сами волгоградцы, решили узнать при помощи онлайн – голосования. Собирать мнения жителей города будут в социальных сетях. Голосовать можно до 11 апреля - ВКонтакте и в Facebook.

Как сообщили «КП-Волгоград» в центре «ВЯЗ», горожанам предлагают на выбор сразу девять вариантов оформления поймы спортивной. Среди альтернатив - фитнес-клуб и аквапарк, детский спортивный городок и бассейн, центр йоги и танцевальная студия, а также стандартные для нашего времени площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, как вариант – теннисный корт. Проголосовать можно либо за один, либо сразу за несколько пунктов. Могут предложить волгоградцы и свой вариант.

- Идеи будут учтены при разработке концепции по обновлению поймы Царицы, - обещают в «ВЯЗе».

ИСТОЧНИК KP.RU