Интим за 2,7 миллиона рублей: 23-летнему волгоградцу дорого обошлась «любовь» по объявлению

9 Апр 2020 2020-04-09T10:42:12+03:00

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Для 23-летнего жителя Волгограда самоизоляция обернулась финансовой катастрофой: от нечего делать парень решил воспользоваться интимными услугами, которые обошлись ему в 2,7 миллиона рублей. Можно подумать, цены подскочили не только на гречку, но все куда банальнее: житель города-героя попросту стал жертвой аферистов.

Выяснилось, что 30 марта волгоградец нашел заманчивое объявление на одном из сайтов. Позвонил, договорился о встрече. В этот период всем рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, но желание развлечься оказалось куда сильнее. Наверное, поэтому когда молодому человеку выставили условие «сначала деньги – потом услуги», следом несколько платежей не поступили на счет, он ничего не заподозрил. А потом аферисты обвинили волгоградца в «сбое банковской платежной системы» и потребовали деньги за «ремонт».

- В тот же вечер молодой человек перевел 142 тысячи рублей, на следующий день – еще 100 тыс. рублей, а затем за протяжении недели - частями еще около 2,5 миллионов. В общей сложности, по его словам, было переведено на различные счета 2,7 млн. рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского Главка.

При этом волгоградец до последнего надеялся получить интимную услугу, и лишь на третьем миллионе понял – его развели. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU