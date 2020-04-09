2020-04-09T10:42:12+03:00
Общество

Интим за 2,7 миллиона рублей: 23-летнему волгоградцу дорого обошлась «любовь» по объявлению

Молодой человек решил нарушить самоизоляцию и воспользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью
Юлия Данильченко
Поделиться:
Аферисты обманули молодого волгоградца.Аферисты обманули молодого волгоградца.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Для 23-летнего жителя Волгограда самоизоляция обернулась финансовой катастрофой: от нечего делать парень решил воспользоваться интимными услугами, которые обошлись ему в 2,7 миллиона рублей. Можно подумать, цены подскочили не только на гречку, но все куда банальнее: житель города-героя попросту стал жертвой аферистов.

Выяснилось, что 30 марта волгоградец нашел заманчивое объявление на одном из сайтов. Позвонил, договорился о встрече. В этот период всем рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, но желание развлечься оказалось куда сильнее. Наверное, поэтому когда молодому человеку выставили условие «сначала деньги – потом услуги», следом несколько платежей не поступили на счет, он ничего не заподозрил. А потом аферисты обвинили волгоградца в «сбое банковской платежной системы» и потребовали деньги за «ремонт».

- В тот же вечер молодой человек перевел 142 тысячи рублей, на следующий день – еще 100 тыс. рублей, а затем за протяжении недели - частями еще около 2,5 миллионов. В общей сложности, по его словам, было переведено на различные счета 2,7 млн. рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского Главка.

При этом волгоградец до последнего надеялся получить интимную услугу, и лишь на третьем миллионе понял – его развели. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде сдали долгострой ЖК «Маяк» на Двинской
Коронавирус в Волжском: троих заболевших школьников выписали из больниц
Волжанка из-за болезни отдала дочь в реабилитационный центр и оказалась на учете
Коронавирус в Волгограде: ни у кого из заболевших пневмонии нет
В Волгограде началось онлайн-голосование по спорткомплексу в пойме Царицы
Интим за 2,7 миллиона рублей: 23-летнему волгоградцу дорого обошлась «любовь» по объявлению
Волгоградский госпиталь ветеранов подготовили для приема больных коронавирусом
В Волгограде на улице Калининградской обновят бордюры и асфальт
Волгоградцы продолжают торговать пивом, цветами и ходить в баню
В Волгограде лихач на «Хонде» сбил 7-летнего велосипедиста
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 9 апреля 2020: «москвичей» берут на контроль
После совещания с президентом губернатор Волгоградской области обсудил подготовку 3 тысяч койкомест для больных COVID-19
УРАЛСИБ разработал антикризисную программу поддержки клиентов
Готов наполовину: в Волгограде военный медцентр сдадут в конце апреля
На волгоградских ж/д вокзалах и станциях разметкой обозначили социальную дистанцию
Режим работы почты в Волгограде в период самоизоляции: как и что будет работать
Никакой давки: для волгоградцев пустили больше транспорта по трем спецмаршрутам
В Калаче-на-Дону строят новый 25-метровый бассейн
Самоизоляция в Волгограде: кто может составлять протоколы за нарушение режима