2020-04-09T09:51:33+03:00
Общество

Волгоградский госпиталь ветеранов подготовили для приема больных коронавирусом

В инфекционном стационаре поместится 334 пациента
Юлия Данильченко
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Фото: областная администрация.Фото: областная администрация.
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В Волгоградской области готовятся к пику пандемии: до 30 апреля в стране и регионе объявлен режим всеобщей самоизоляции, но предугадать, как сложится ситуация с распространением коронавируса довольно сложно. Поэтому оперштаб готовит максимальное количество коек для возможных инфицированных. Особенно в группе риска – люди пожилого возраста.

- На базе областного госпиталя ветеранов войн создан инфекционный стационар для пожилых, - рассказал губернатор Андрей Бочаров.

Здесь возможно разместить до 334 человек. Медперсонал уже подготовлен для работы с больными COVID-19, больницу оснастили достаточным количеством ИВЛ, защитных средств.

Волгоградцам напоминают: самоизоляция – необходимая мера. Сейчас она помогает избежать вспышки коронавируса,своевременно блокировать маленькие очаги и самое главное – сдерживать пандемию, не переполняя больницы. Это самый оптимальный вариант борьбы с вирусом. При этом людям можно ходить в магазины, аптеки, вынести мусор или выгулять собаку, также на личном транспорте разрешают ездить на дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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