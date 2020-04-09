2020-04-09T09:23:10+03:00
Общество

В Волгограде на улице Калининградской обновят бордюры и асфальт

Также подрядчик отремонтирует более 30 колодцев
Юлия Данильченко
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Фото: администрация Волгограда.Фото: администрация Волгограда.
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Много лет улица Калининградская в Советском районе Волгограда не видела капремонта. В прошлом году власти начали приводить в порядок несколько магистралей в южной части города. Так, восстановили Краснопресненскую, которая связывает Электролесовскую и Вторую Продольную. Калининградская же обеспечивает доступ к бульвару «Аллея Славы», парку «Петровский» и стадиону «Нефтяник».

Уже сегодня подрядная организация начнет менять бордюры, общая длина – свыше 2,5 километров. Появится новое дорожное покрытие: после фрезировки уложат два слоя прочного асфальтобетона. Также - отремонтируют более 30 колодцев.

- Всего в областном центре в течение текущего сезона предстоит комплексно восстановить и построить свыше 30 дорог. На многих объектах в перечень работ включено обновление тротуаров, остановочных площадок и примыканий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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