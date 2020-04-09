В Волгограде лихач на «Хонде» сбил 7-летнего велосипедиста

9 Апр 2020 2020-04-09T08:16:28+03:00

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За минувшие сутки в Волгограде произошло две аварии с пострадавшими, зато нарушителей правил дорожного движения нашлось в сотни раз больше: 644 водителя получал штрафы, еще 21 автомобилиста поймали в нетрезвом виде.

В одном из ДТП травмы поучил 7-летний ребенок. Вечером 8 апреля он катался на велосипеде во дворе своего дома. В период всеобщей изоляции рекомендуют всем оставаться дома, а родители просто обязаны следить за детьми. В итоге желание прогуляться обернулось госпитализацией в больницу.

- 28-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», двигаясь по внутридворовой территории дома №2 «Б» по улице Буханцева совершил наезд на 7-летнего мальчика, двигающегося по двору на велосипеде, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

По факту аварии проводится проверка, в том числе беседа с родители пострадавшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU