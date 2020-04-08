Готов наполовину: в Волгограде военный медцентр сдадут в конце апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T20:56:40+03:00

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Уже 30 апреля 2020 года в Волгограде появится военный медцентр, в котором смогут оказывать медицинскую помощь одновременно около ста пациентов, в том числе и гражданские. Всего за полмесяца подрядчики Военно-строительного комплекса совместно с инженерными и железнодорожными войсками выполнили половину работ: уже установили металлокаркас здания и монтируют сэндвич панели.

Чтобы сдать объект вовремя, работать приходится круглосуточно в три смены, в стройке задействованы более 400 рабочих, около 40 единиц техники. Но самое главное впереди: медцентр оснастят современным оборудованием и подготовят медицинский персонал. Напомним, такие медцентры появятся по всей стране.

- Уже сейчас формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, - рассказали в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU