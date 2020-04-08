2020-04-08T18:37:23+03:00
Общество

На волгоградских ж/д вокзалах и станциях разметкой обозначили социальную дистанцию

Горожан просят не скапливаться в общественных местах и соблюдать элементарные правила
Юлия Данильченко
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Фото: ПривЖДФото: ПривЖД
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Коронавирус очень изменил жизни людей: рукопожатия не в почете, друг от друга лучше держаться подальше, в тренде – самоизоляция. Коснулось это и жителей Волгоградской области. На сегодняшний момент в регионе 26 зараженных COVID-19, двоих выписали. Сдерживать пандемию помогают меры профилактики. Как и европейцев, волгоградцев просят соблюдать социальную дистанцию. А для того, чтобы не нарушать ее, на вокзалах, станциях и платформах Приволжской железной дороги нанесли специальную разметку.

- Указатели представляют собой ограничительные линии в виде напольной разметки, которая визуально подсказывает пассажирам, на каком расстоянии надо держаться друг от друга, чтобы соблюдать безопасную социальную дистанцию в 1,5 метра, - рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД.

Но и это не все: посетителей просят не занимать стулья по соседству, лучше оставлять их свободными. На вокзалах работают громкоговорители, которые напоминают рекомендации Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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