Режим работы почты в Волгограде в период самоизоляции: как и что будет работать

8 Апр 2020 2020-04-08T18:14:50+03:00

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Так как режим самоизоляции из-за угрозы коронавируса в Волгоградской области продлен до 1 мая 2020 года, Почта России откорректировала график работы своих отделений. Все почтовые отделения, кроме «дежурных», будут открыты пять дней в неделю. А пенсии, пособия, газеты и письма почтальоны будут приносить по стандартному графику.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФПС, в областном центре и в Волжском «дежурные» отделения почты будут работать по уже привычному графику. В Волгограде это главпочтамт – 400066 отделение на улице Мира, 9, в Красноармейском районе - отделение 400112 на проспекте Героев Сталинграда, 49, в Тракторозаводском районе как обычно работает почтовое отделение 400006 на улице Дзержинского, 8. В Волжском - дежурным будет отделение почты 404130 на проспекте Ленина, 25. Но все же без крайней необходимости на почту волгоградцев просят не приходить.

Действующий график работы почты в Волгограде можно на ее сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU