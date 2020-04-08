УРАЛСИБ разработал антикризисную программу поддержки клиентов

8 Апр 2020 2020-04-08T19:26:13+03:00

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Банк УРАЛСИБ реализует комплекс антикризисных мероприятий, направленный на поддержку клиентов в текущих экономических условиях.

Для клиентов, у которых возникли сложности с погашением очередных платежей по кредитам и у которых размер кредита на этапе выдачи не превышает максимальный размер, установленный Правительством РФ, Банк готов предложить льготный период путем снижения ежемесячного платежа в срок до 6 месяцев. Кредитными каникулами могут воспользоваться клиенты, которые документально могут подтвердить снижение доходов более чем на 30%.

Кроме того, банк готов предложить оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации клиентам, не попадающим в эту категорию.

В рамках антикризисных мер до конца апреля банк продлевает срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно. Карта в этот период действует с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка.

Также отменены комиссии за хранение сверх срока аренды по сейфовым ячейкам в случае непродления договора аренды до 6.05.2020 г.

Сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов.

УРАЛСИБ также объявил о повышении ставок по ряду вкладов и накопительных счетов. Также сняты ограничения по сумме ежедневного остатка на карте «Прибыль», на который начисляются проценты на остаток. Введен в действие специальный вклад «Пока вы дома» с повышенной ставкой.

Обо всех мерах поддержки физических лиц можно узнать по телефонам 8 (800) 250-57-57 или 8 (495) 723-77-77.

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