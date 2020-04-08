Никакой давки: для волгоградцев пустили больше транспорта по трем спецмаршрутам

8 Апр 2020 2020-04-08T17:47:43+03:00

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Социальная дистанция – одна из важных мер борьбы с коронавирусом не только в Волгоградской области, но и во всем мире. Особенно ее должны соблюдать те, кто работает в период самоизояции и регулярно пользуется общественным транспортом. Именно там не получалось дистанцироваться: горожане боялись не уехать на работу и часто забивались в первый же автобус, а остальные ехали полупустыми.

Власти проанализировали пассажиропотоки и решили увеличить подвижной состав на трехспецмаршрутах. В этом списке автобус №2 «Химзавод - Ж/д вокзал», троллейбус № 8 «Грамши - Тулака»,трамвай №10 «Жилгородок – Детский центр». Волгоградцам напоминают: транспорт ходит часто и его хватит на всех.

- После принятых мер загруженность подвижного состава снизилась до 20 процентов, - озвучили «КП-Волгоград» данные мониторинга в мэрии.

Сейчас перевозкой горожан занимаются 22 спецмаршрута, это около 330 единиц общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU