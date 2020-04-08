В Калаче-на-Дону строят новый 25-метровый бассейн

8 Апр 2020 2020-04-08T17:03:08+03:00

Открыть его планируют уже в 2021 году

Изменить размер текста: A A

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области появится свой современный бассейн. Он сможет принимать до 40 посетителей за смену. Сегодня подрядчик уже приступил к строительству – начали рыть котлован под фундамент.

- Сама чаша бассейна будет размером 8,5х25 метров и рассчитана на пять дорожек. В здании будет вестибюль с гардеробом, санузлы, раздевалки, душевые. Помещение водоподготовки и вентиляционную камеру обустроят в подвале. Для автономного отопления и горячего водоснабжения рядом построят блочно-модульную котельную. Приведут в порядок и территорию вокруг.

Открыть бассейн планируют уже в 2021 году.

Как уточняют в облкомсельхозе, новый спортобъект Калачевского района возводится по федеральной программе комплексного развития сельских территорий.

В 2020 году по приоритетному региональному проекту "Спорт — норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография", целевым программам будут построены еще 30: помимо бассейна в Калачевском районе речь идет о ФОКах, искусственных футбольных полях, универсальных спортплощадках и площадках для тестирования нормативов ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU