2020-04-08T17:03:08+03:00
Общество

В Калаче-на-Дону строят новый 25-метровый бассейн

Открыть его планируют уже в 2021 году
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото проекта администрации ВО.Фото проекта администрации ВО.
Изменить размер текста:

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области появится свой современный бассейн. Он сможет принимать до 40 посетителей за смену. Сегодня подрядчик уже приступил к строительству – начали рыть котлован под фундамент.

- Сама чаша бассейна будет размером 8,5х25 метров и рассчитана на пять дорожек. В здании будет вестибюль с гардеробом, санузлы, раздевалки, душевые. Помещение водоподготовки и вентиляционную камеру обустроят в подвале. Для автономного отопления и горячего водоснабжения рядом построят блочно-модульную котельную. Приведут в порядок и территорию вокруг.

Открыть бассейн планируют уже в 2021 году.

Как уточняют в облкомсельхозе, новый спортобъект Калачевского района возводится по федеральной программе комплексного развития сельских территорий.

В 2020 году по приоритетному региональному проекту "Спорт — норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография", целевым программам будут построены еще 30: помимо бассейна в Калачевском районе речь идет о ФОКах, искусственных футбольных полях, универсальных спортплощадках и площадках для тестирования нормативов ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим работы почты в Волгограде в период самоизоляции: как и что будет работать
Никакой давки: для волгоградцев пустили больше транспорта по трем спецмаршрутам
В Калаче-на-Дону строят новый 25-метровый бассейн
Самоизоляция в Волгограде: кто может составлять протоколы за нарушение режима
Коронавирус в Волгограде: роддом №1 освобождают от беременных и рожениц
Волгоградке грозит восемь лет колонии за «волшебные бобы» для похудения
На коронавирус в Волгоградской области проверяют приезжих из Москвы
Новый вид мошенничества: волгоградцам предлагают «лекарства» от коронавируса
В Волгоградской области в 2020 году построят 11 детских садов и две школы
Движение по дороге у «Акварели» в Волгограде частично перекроют на два дня
Как дезинфицируют подъезды в Волгограде для профилактики коронавируса
Из-за коронавируса к волгоградским фермерам на поля не приехали шесть тысяч гастарбайтеров
Коронавирус в Волгограде: медики с детьми вынуждены брать отпуск
В Волгограде дорожают лук, морковь и яйца, но это не из-за коронавируса
Самоизоляция в Волгограде: почти пять тысяч школьников уже получили продуктовые пайки
Ночной мороз и утренний автополив: в Волгограде покрылся льдом парк в пойме Царицы
Волгоградской области выделили 5,5 миллиона рублей на жилье для ветеранов
На юге Волгограда легковушка протаранила автобус и фуру: четыре человека в больнице
За сутки на волгоградских дорогах сбили двух детей
В 2020-м из аварийного жилья переедут более тысячи волгоградцев
Самоизоляция в Волгограде: среди нарушителей 7 карантинщиков и 12 предпринимателей
Коронавирус в Волгограде, новости на 8 апреля 2020: 26 заболевших, новая «инфекционка» и первые штрафы нарушителям
#физранаудаленке: Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева в период коронавируса проводят фитнес-чемпионат
Накопительные счета и вклады в апреле станут выгоднее