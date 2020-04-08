2020-04-08T15:14:05+03:00
Происшествия

Волгоградке грозит восемь лет колонии за «волшебные бобы» для похудения

21-летняя девушка предлагала запрещенный в России препарат в соцсетях
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В свои 20 лет волгоградка решила заработать на таблетках для похудения. В июне 2019-го она купила где-то препарат, который называется «Волшебные бобы» и стала рекламировать его в соцсетях. Вот только забыла девушка о том, что средство, которое она продает, содержит запрещенное в России сильнодействующее вещество - сибутрамин.

Рекламу волгоградки увидели и правоохранители. 14 июля, после того, как она продала часть препарата очередной клиентке в одном из торгово-развлекательных центров Волгограда, девушку и задержали сотрудники полиции.

На нее завели уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере». Расследованием занималось СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду. Сегодня прокуратура утвердила ей обвинительное заключение и направила дело в суд.

- Санкция ч.3 ст.234 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей, - сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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