2020-04-08T14:51:40+03:00
Происшествия

Новый вид мошенничества: волгоградцам предлагают «лекарства» от коронавируса

Аферисты придумали новые схемы развода людей на деньги
Наталья ГЛАЗУНОВА
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«Кому война, а кому мать родна»: пока весь мир борется с коронавирусом, аферисты решили на этом заработать, и уже придумали новые схемы развода людей на деньги. Так, в интернет-магазинах продают «маски от коронавируса» по цене в 5-10 раз дороже обычных, амулеты обереги и талисманы, которые якобы защищают от коронавируса. Предлагают даже медикаменты, способные защитить от коронавируса. В ГУ МВД по Волгоградской области призывают волгоградцев не верить этим «сказкам».

- Злоумышленники создают сайта с информацией, как избежать заражения COVID-19, рассылая ссылки. При переходе на такой ресурс или по ссылке - в компьютер, телефон жертвы внедряется вирус, посредством которого похищаются пароли и логины от почты, соцсетей и личных кабинетов в онлайн-банках, - раскрывают уловки мошенников правоохранители.

И настоятельно рекомендуют волгоградцам не терять бдительность.

- Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются медицинскими работниками. Если у Вас есть подозрения на заражение коронавирусом, позвоните на горячую линию по телефону: 8-800-2000-112. Доверяйте только официальным источникам информации (сайты Правительства РФ, Роспотребнадзора, администрации регионов, Министерства здравоохранения). Не переходите по сомнительным ссылкам, которые могут вести на сайты злоумышленников. Не открывайте подозрительных писем и не скачивайте содержащихся в них файлов. Не покупайте товары, которые позиционируются как лучшие средства защиты от COVID-19, - дают рекомендации в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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