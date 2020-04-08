В Волгоградской области в 2020 году построят 11 детских садов и две школы

8 Апр 2020 2020-04-08T14:38:46+03:00

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Несмотря на коронавирус и всеобщий режим самоизоляции в Волгоградской области продолжается строительство социальных объектов. Как сообщают в облстрое, сейчас в регионе в активной фазе — возведение 11 детских садов, двух школ на 500 и 800 мест, объектов здравоохранения, спорта на территории Волгограда, Камышина, Среднеахтубинского, Городищенского, Ольховского, Суровикинского районов. Глава региона Андрей Бочаров поставил задачу не снижать темпы строительства, с условием, что работники будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Здание детского сада в поселке ГЭС (на улице Героев Шипки) уже вышло на уровень второго этажа. Здесь планируют открыть семь групп, в том числе две ясельных. Эта же организация строит и детсад на улице Кирова на 140 мест и школу на 800 мест на улице Григория Засекина. На первом строители занимаются цокольным этажом, на второй площадке готовят фундамент.

Рабочих доставляют к объектам на автобусе, меряют всем температуру, выполняются санобработка и другие рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, с 2014 года в области уже построены с нуля и реконструированы 57 детских садов, благодаря чему обеспечена и сохраняется стопроцентная доступность учреждений для детей в возрасте от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU