В Волгограде управляющие компании дезинфицировали 14 тысяч подъездов

8 Апр 2020 2020-04-08T13:10:38+03:00

Если ваш подъезд еще не обработали, жалуйтесь. Фото администрации ВО.

Мыть обещают регулярно и дополнительную плату за это брать не будут

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Надо сказать, что из-за коронавируса в жизни волгоградцев появились и положительные моменты: в Волгограде тщательно моют все – от лавочек на остановках и общественного транспорта до лифтов и лестничных клеток. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, сегодня управляющие компании проводят усиленную санобработку в подъездах. Моют, как указано в пресс-релизе «средствами из группы хлорактивных соединений, рекомендованными Роспотребнадзором». Так, в Волгограде уже дезинфицируют 13920 подъездов, в Волжском — 6174, во Фролово — 572, в Михайловке — 1019, в Урюпинске — 496, в Камышине — 1616.

- Особенно тщательно обрабатывают дезсредствами ручки наружных дверей, лестничные поручни, кнопки и кабины лифтов. Также дезинфекции подлежат мусоропроводы, почтовые ящики, лестничные марши, площадки, лавочки и урны у подъездов, детские городки на придомовой территории, - уточняют в администрации Волгоградской области.

И акцентируют: дополнительную плату за эту дезинфекцию с жильцов брать не имеют права!

- Эти работы проводятся в рамках содержания и ремонта общего имущества собственников помещений МКД, - поясняет вроп руководителя государственной жилищной инспекции Волгоградской области Татьяна Гордеева.

Если ваша управляющая организация игнорирует свои обязанности, обращайтесь к ее руководству, а также в органы Госжилнадзора и муниципального контроля, органы местного самоуправления через электронные приемные.

ИСТОЧНИК KP.RU