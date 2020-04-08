Как дезинфицируют подъезды в Волгограде для профилактики коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T13:02:02+03:00

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Привычная жизнь волгоградцев с конца марта очень круто поменялась. Еще одно новшество – теперь в подъездах постоянный запах хлорки. Все управляющие компании в городе уже должны были приступить к обязательной и ежедневной дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Все это делается для профилактики коронавируса. И если в вашем подъезде не обрабатывают поверхности, уже можно смело писать жалобы и оставлять заявки.

Итак, весь подъезд мыть не должны, это бессмысленно. Только те поверхности, к которым постоянно прикасаются все жители дома – ручки наружных дверей, перила лестниц, кнопки и кабину лифта. Это делают обычные уборщицы. Многие жители жалуются, что аллергикам теперь не выйти в подъезд. Однако в УК разъясняют, что разводят хлорку в соответствии с инструкцией.

- Конечно, чистой белизной мы не обрабатываем, это и вредно, и неэкономично. Уборщицы разводят ее с водой 1 к 10, - объясняет гендиректор УК "ЖЭК Советского района" Андрей Земцов. - Летучесть высокая, и мы во время и после обработки открываем двери и проветриваем. Еще один человек находится в подъезде в это время и просит жильцов не выходить из квартир, пока идет уборка.

По словам Андрея Земцова, платить за уборку подъездов из-за этих новшеств больше жители не станут.

- Выставить гражданам счет за дополнительные расходы без проведения общего собрания мы не может в соответствии с Жилищным кодексом. Но это не такие уж и большие суммы. Мы уже закупили инвентарь на 12 тысяч. Халат стоит 90 рублей, белизна - 22 рубля. Ее разбавляем водой.

Помимо того, что уборщицы с тряпкой должны обрабатывать поверхности, УК начали дезинфицировать мусоропроводы, почтовые ящики, лестничные марши от почтовых ящиков до входа в подъезд, лавочки и урны у подъездов, детские городки во дворе. Все сотрудники, задействованные в обработке подъездов, работают в спецодежде, в защитных очках, маске, перчатках. Где-то используют такие чемоданчики и распылители, где-то уборщицы пшикают из обычных бутылок и протирают тряпками.

Если вы, читая этот текст, не узнаете свой подъезд – его либо не убирают, либо заливают хлоркой так, что можно задохнуться - звоните или пишите электронные обращения для начала в свою УК (возможно, есть вина конкретной уборщицы). Если там вас отфутболили, нужно обращаться в органы госжилнадзора или районную администрацию – сейчас во всех этих ведомствах работают электронные приемные, ходить никуда не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU