Коронавирус в Волгограде: медики с детьми вынуждены брать отпуск

8 Апр 2020 2020-04-08T12:43:54+03:00

Почему в Волгоградской области во время самоизоляции не оплачивают больничный родителям, чьи дети не могут посещать детсады и школы, рассказал зам. председателя облздрава Николай Алимов

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На брифинге по ситуации с коронавирусом в Волгограде 8 апреля журналисты подняли вопрос, почему медики скорой помощи вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск из-за того, что им не с кем оставить детей. И это в то время, когда каждый медработник на счету из-за пандемии коронавируса. А сидеть в самоизоляции за свой счет мало кто из волгоградцев может себе позволить. По словам заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, закон не предусматривает оплаты больничного в этом случае. До этого власти заявляли, что дежурные группы в детсадах открывать не будут.

- Детские сады и школы сейчас закрыты на карантин. Дети на дому, их не с кем оставить, а медицинским работникам приходится работать. В данном случае нормативно определено, что больничный лист выдаваться не может. Мы, со своей стороны, работаем в ручном режиме. Руководитель медорганизации по каждой ситуации разбирается отдельно. Если у человека маленький ребенок, которого не с кем оставить, меняется либо график работы, либо он отпускается как-то. Потому что больничный сейчас выдается только в отношении карантинных, в данной ситуации он не предусмотрен. Фонд социального страхования такие больничные не оплачивает, - заявил журналистам Николай Алимов.

Напомним, в Волгограде на 8 апреля 10 заразившихся коронавирусом, еще 8 человек с подтвержденным диагнозом в волжском. Всего в Волгоградской области 26 заболевших COVID-19.

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Остаются под наблюдением более трех тысяч волгоградцев, вернувшихся из-за границы, из Москвы и контактных. В больницах на 8 апреля 89 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU