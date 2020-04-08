2020-04-08T12:12:54+03:00
Общество

В Волгограде дорожают лук, морковь и яйца, но это не из-за коронавируса

Оснований для повышения цен на хлеб и крупы нет – уверяет глава комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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По Волгоградской области, да и не только, поползли слухи о том, что в ближайшее время на 20% подорожают чай и кофе, а заодно и хлеб с крупами. И, глядя на стремительно взлетающие цены на лимоны и чеснок, люди уже готовы ко всему. Но председатель регионального комитета сельского хозяйства Василий Иванов успокаивает: волгоградские производители повышать цены на свою продукцию не планируют.

- Сейчас действительно немного выросли цены на лук, морковь и яйца в пределах до 10 процентов, но это сезонное подорожание – такая тенденция наблюдается каждый год, - говорит Василий Иванов.

Что касается цен на хлеб и крупы, чиновник признает, что из-за скачка курса доллара стоимость зерна выросла почти на 50%. Но пока хлебокомбинаты используют муку еще с запасов.

- Подорожание хлеба возможно только тогда, когда в ход пойдет мука уже из дорогих позиций. Но сегодня Минсельхоз России уже ограничивает экспорт продукции, причем не только зерновых, но и сои, рапса, подсолнечника. Плюс министерство объявило интервенцию по запасам зерна, которые имеются на складах. Эти меры позволят нивелировать подорожание продуктов, - поясняет глава сельхозкомитета.

А вот лимоны и имбирь у нас не растут, их цена зависит и от курса доллара и от других факторов. Так что пока чиновники только наблюдают за их скачками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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