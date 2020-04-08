2020-04-08T10:55:48+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: почти пять тысяч школьников уже получили продуктовые пайки

К 10 апреля наборы получат все учебные заведения города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В составе наборов - крупы, макаронные изделия, сахар, чай, молоко, сок и прочее. Фото администрации Волгограда.В составе наборов - крупы, макаронные изделия, сахар, чай, молоко, сок и прочее. Фото администрации Волгограда.
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В Волгограде начали выдавать продуктовые наборы семьям, где есть ученики, имеющие право на бесплатное питание. Напомним, власти решили «компенсировать» школьное питание сухпайками. Первые комплекты уже получили ученики Дзержинского района – всего 4730 человек. До конца недели наборы поступят во все 130 учебных заведения Волгограда, а там их распределят нуждающимся. В каждой школе уже составлены графики выдачи

- Процесс выдачи организован с учетом санитарно-эпидемиологических требований: для обеспечения социального дистанцирования перед зданием нанесена специальная разметка, каждые два часа проводится дезинфекция, - говорят в мэрии.

Продуктовый набор будут выдавать раз в десять дней или раз две недели - с учетом 5-дневного или 6-дневного обучения детей. В составе крупы, макаронные изделия, сахар, чай, молоко, сок и прочее.

- Перечень составлен в соответствии с СанПиН, предъявляемыми к организации питания учащихся, - отмечают в администрации Волгограда.

О том, когда будут выдавать вторую «порцию» пайков, родителям сообщат дополнительно.

В Волгограде, отметим, льготы на питание имеет более 27 тысяч учащихся школ, лицеев и гимназий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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