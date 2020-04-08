2020-04-08T12:54:22+03:00
Общество

Ночной мороз и утренний автополив: в Волгограде покрылся льдом парк в пойме Царицы

На правом склоне поймы реки Царицы замерзли цветущие кустарники
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На склоне все покрылось льдом. Фото: ректор ВИБ Андрей ВащенкоНа склоне все покрылось льдом. Фото: ректор ВИБ Андрей Ващенко
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Волгоград столкнулся с очередной аномалией, но у же не природной, а созданной руками человека. В обновленном парке и в сквере имени Пахмутовой на правом склоне поймы реки Царицы в минусовую температуру поливали растения. Результат вполне предсказуем. «Удивительное зрелище создал ночной мороз и утренний автополив в парке на Чекистах! Цветущие кустарники во льду. Фотографы - бегом!» - написал на своей странице утром 8 апреля ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко.

Удивительное зрелище. Фото: Андрей Ващенко

Удивительное зрелище. Фото: Андрей Ващенко

Зрелище, действительно, потрясает. Ажурное переплетение скованных льдом веток кустарников, замороженный газон, покрытые замерзшей водой участки земли и дорожек. Уже четвертый день в Волгоградской области держатся ночные заморозки до -10 градусов. Минусовая температура около -3ºС под утро и в областном центре уже не впервые.

На 8 и 9 апреля 2020 МЧС также выдало предупреждение об опасных погодных явлениях. Почему в это время не был отключен автополив в парках, корреспонденты «КП-Волгоград» попросили объяснить администрацию города. Тем более, что технического водопровода в областном центре нет. И поливают деревья и газоны в Волгограде водой питьевой, которая обходится в весьма солидную сумму.

Обледенели цветущие в это время кустарники. Фото: Андрей Ващенко

Обледенели цветущие в это время кустарники. Фото: Андрей Ващенко

- Подрядной компанией, обслуживающей территорию сквера Александры Пахмутовой, было принято решение не отключать систему автополива в период перепадов температуры от минусовых до плюсовых отметок. Состояние растений находится на контроле агрономов организации, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Все поврежденные растения подрядчик должен будет заменить. Причем за свой счет.

- Весной специалисты осмотрят каждый саженец в сквере. В случае выявления слабо прижившихся или поврежденных из-за неправильного ухода растений, они будут заменены на новые, - отмечают в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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