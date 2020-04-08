2020-04-08T10:29:23+03:00
Общество

Волгоградской области выделили 5,5 миллиона рублей на жилье для ветеранов

Оставшиеся герои получат новые квартиры ко Дню Победы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С каждым годом тех, кто отстаивал наш мир и нашу землю в годы Великой Отечественной войны все меньше. Но до сих пор есть те, кто живет в стареньких домах в ожидании нового жилья. В этом году на покупку ветеранам новых квартир из федеральной казны выделили 352,37 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным. Деньги на жилье для ветеранов членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны выделены из резервного фонда Правительства и распределены в виде субвенций субъектам Российской Федерации. Волгоградская область из этой суммы получит почти 5,5 миллионов.

- В мае мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которой мы обязаны нашим ветеранам. Для обеспечения их жильём мы выделим из резервного фонда Правительства более 350 млн рублей регионам. Это касается и членов семей погибших, инвалидов и участников войны, - отметил Мишустин на заседании Правительства.

Всего выделенных денег хватит, чтобы обеспечить жильем 221 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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