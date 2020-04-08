2020-04-08T09:42:32+03:00
Происшествия

На юге Волгограда легковушка протаранила автобус и фуру: четыре человека в больнице

У виновника ДТП даже водительских прав нет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Все, кто находился в легковушке - водитель и три его пассажира - получили травмы, но остались живы.Все, кто находился в легковушке - водитель и три его пассажира - получили травмы, но остались живы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Искореженный «ВАЗ-21121», побитый автобус «Волгабас», поцарапанная фура и четыре травмированных человека – такие последствия аварии, которая произошла вечером 7 апреля в Красноармейском районе Волгограда.

Случилось это примерно в 21.44 на улице Лазоревая. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 36-летний водитель легковушки мчался из Красноармейского в сторону Кировского района, но в какой-то момент не справился с управлением и врезался сначала в пассажирский автобус, после чего машину отбросило на фуру «Вольво». Лишь чудом всем, кто находился в «двенадцатой» удалось выжить.

- В результате ДТП водитель легковушки, его 37-летний, 38-летний и 37-летний пассажиры с различными травмами доставлены в больницу, - сообщают в региональном Главке.

Кстати, у виновника аварии не оказалось водительского удостоверения. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде управляющие компании дезинфицировали 14 тысяч подъездов
Как дезинфицируют подъезды в Волгограде для профилактики коронавируса
Из-за коронавируса к волгоградским фермерам на поля не приехали шесть тысяч гастарбайтеров
Коронавирус в Волгограде: медики с детьми вынуждены брать отпуск
В Волгограде дорожают лук, морковь и яйца, но это не из-за коронавируса
Самоизоляция в Волгограде: почти пять тысяч школьников уже получили продуктовые пайки
Ночной мороз и утренний автополив: в Волгограде покрылся льдом парк в пойме Царицы
Волгоградской области выделили 5,5 миллиона рублей на жилье для ветеранов
На юге Волгограда легковушка протаранила автобус и фуру: четыре человека в больнице
За сутки на волгоградских дорогах сбили двух детей
В 2020-м из аварийного жилья переедут более тысячи волгоградцев
Самоизоляция в Волгограде: среди нарушителей 7 карантинщиков и 12 предпринимателей
Коронавирус в Волгограде, новости на 8 апреля 2020: 26 заболевших, новая «инфекционка» и первые штрафы нарушителям
#физранаудаленке: Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева в период коронавируса проводят фитнес-чемпионат
Накопительные счета и вклады в апреле станут выгоднее