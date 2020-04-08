На юге Волгограда легковушка протаранила автобус и фуру: четыре человека в больнице

8 Апр 2020 2020-04-08T09:42:32+03:00

Все, кто находился в легковушке - водитель и три его пассажира - получили травмы, но остались живы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У виновника ДТП даже водительских прав нет

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Искореженный «ВАЗ-21121», побитый автобус «Волгабас», поцарапанная фура и четыре травмированных человека – такие последствия аварии, которая произошла вечером 7 апреля в Красноармейском районе Волгограда.

Случилось это примерно в 21.44 на улице Лазоревая. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 36-летний водитель легковушки мчался из Красноармейского в сторону Кировского района, но в какой-то момент не справился с управлением и врезался сначала в пассажирский автобус, после чего машину отбросило на фуру «Вольво». Лишь чудом всем, кто находился в «двенадцатой» удалось выжить.

- В результате ДТП водитель легковушки, его 37-летний, 38-летний и 37-летний пассажиры с различными травмами доставлены в больницу, - сообщают в региональном Главке.

Кстати, у виновника аварии не оказалось водительского удостоверения. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU