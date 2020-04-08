За сутки на волгоградских дорогах сбили двух детей
Несмотря на то, что в Волгоградской области действует всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса и дети переведены на дистанционное обучение, домашний «карантин» соблюдают далеко не все. Более того, дети умудряются даже попасть в ДТП в эти дни. Так, за минувшие сутки 7 апреля сразу две школьницы оказались под колесами авто.
Примерно в 17.00 в Камышине сбили 13-летнюю девочку. Подросток решила перебежать дорогу по улице Текстильной в неположенном месте и угодила под «Киа Рио». 41-летний водитель иномарки просто не успел вовремя затормозить.
- Ребенка с травмами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Почти в это же время – в 17.30 – под колесами оказалась 17-летняя волгоградка. Девушка ехала на велосипеде по проспекту Ленина в Волгограде, когда на нее налетела «Лада Гранта», за рулем которой находился 22-летний водитель. Девушка получила травмы и теперь лежит в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU