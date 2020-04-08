За сутки на волгоградских дорогах сбили двух детей

8 Апр 2020 2020-04-08T09:21:53+03:00

Девушку на велосипеде сбили на мосту через Волгу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде под колеса попала 17-летняя велосипедистка, а в Камышине – 13-летняя школьница

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Несмотря на то, что в Волгоградской области действует всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса и дети переведены на дистанционное обучение, домашний «карантин» соблюдают далеко не все. Более того, дети умудряются даже попасть в ДТП в эти дни. Так, за минувшие сутки 7 апреля сразу две школьницы оказались под колесами авто.

Примерно в 17.00 в Камышине сбили 13-летнюю девочку. Подросток решила перебежать дорогу по улице Текстильной в неположенном месте и угодила под «Киа Рио». 41-летний водитель иномарки просто не успел вовремя затормозить.

- Ребенка с травмами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Почти в это же время – в 17.30 – под колесами оказалась 17-летняя волгоградка. Девушка ехала на велосипеде по проспекту Ленина в Волгограде, когда на нее налетела «Лада Гранта», за рулем которой находился 22-летний водитель. Девушка получила травмы и теперь лежит в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU