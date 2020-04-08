2020-04-08T09:21:53+03:00
Происшествия

За сутки на волгоградских дорогах сбили двух детей

В Волгограде под колеса попала 17-летняя велосипедистка, а в Камышине – 13-летняя школьница
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Девушку на велосипеде сбили на мосту через Волгу.Девушку на велосипеде сбили на мосту через Волгу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в Волгоградской области действует всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса и дети переведены на дистанционное обучение, домашний «карантин» соблюдают далеко не все. Более того, дети умудряются даже попасть в ДТП в эти дни. Так, за минувшие сутки 7 апреля сразу две школьницы оказались под колесами авто.

Примерно в 17.00 в Камышине сбили 13-летнюю девочку. Подросток решила перебежать дорогу по улице Текстильной в неположенном месте и угодила под «Киа Рио». 41-летний водитель иномарки просто не успел вовремя затормозить.

- Ребенка с травмами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Почти в это же время – в 17.30 – под колесами оказалась 17-летняя волгоградка. Девушка ехала на велосипеде по проспекту Ленина в Волгограде, когда на нее налетела «Лада Гранта», за рулем которой находился 22-летний водитель. Девушка получила травмы и теперь лежит в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде управляющие компании дезинфицировали 14 тысяч подъездов
Как дезинфицируют подъезды в Волгограде для профилактики коронавируса
Из-за коронавируса к волгоградским фермерам на поля не приехали шесть тысяч гастарбайтеров
Коронавирус в Волгограде: медики с детьми вынуждены брать отпуск
В Волгограде дорожают лук, морковь и яйца, но это не из-за коронавируса
Самоизоляция в Волгограде: почти пять тысяч школьников уже получили продуктовые пайки
Ночной мороз и утренний автополив: в Волгограде покрылся льдом парк в пойме Царицы
Волгоградской области выделили 5,5 миллиона рублей на жилье для ветеранов
На юге Волгограда легковушка протаранила автобус и фуру: четыре человека в больнице
За сутки на волгоградских дорогах сбили двух детей
В 2020-м из аварийного жилья переедут более тысячи волгоградцев
Самоизоляция в Волгограде: среди нарушителей 7 карантинщиков и 12 предпринимателей
Коронавирус в Волгограде, новости на 8 апреля 2020: 26 заболевших, новая «инфекционка» и первые штрафы нарушителям
#физранаудаленке: Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева в период коронавируса проводят фитнес-чемпионат
Накопительные счета и вклады в апреле станут выгоднее