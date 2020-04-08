В 2020-м из аварийного жилья переедут более тысячи волгоградцев

8 Апр 2020 2020-04-08T09:31:49+03:00

В течение трех лет на расселение ветхих домов Волгоградской области выделят из госбюджета 893 миллиона рублей

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До конца 2020 года в Волгограде и Волжском планируют расселить 18 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. В новые квартиры переедут 1010 человек. Фонд содействия реформирования ЖКХ одобрил заявки региона. Всего в ближайшие три года из федеральной казны на эти цели региону выделят порядка 893,4 миллиона рублей.

Как уточняют «КП-Волгоград» в облстрое, в 2021 году планируют расселить аварийные дома в Красноармейском, Кировском, Дзержинском районах Волгограда и в Ерзовке Городищенского района – всего 18,46 тысячи аварийных квадратных метров. Еще более тясячи волгоградцев наконец-то получат новое жилье.

В 2022 году под переселение попадут дома в Красноармейском, Тракторозаводском, Центральном, Кировском, Советском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах Волгограда, в которых проживает порядка 1330 жильцов.

- Всего до 2025 года в регионе предстоит расселить 171,4 тысячи квадратных метров аварийного фонда на территории 25 муниципальных образований. Новые квартиры получат 11,4 тысяч жителей. Общий объем финансирования составляет более семи миллиардов рублей, - добавляют в администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU