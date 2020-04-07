2020-04-07T19:41:51+03:00
Общество

#физранаудаленке: АССК, Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева в период коронавируса запустили фитнес-чемпионат

Олимпийские чемпионки дают советы, как поддерживать физическую форму дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото с личной странички Елены ИсинбаевойФото с личной странички Елены Исинбаевой
Изменить размер текста:

Целый месяц – с 1 по 30 апреля – волгоградцы (вместе почти со всей страной) будут находиться в режиме самоизоляции. Как же дома не наесть лишние килограммы и не потерять форму? А вот как – придерживайтесь советов от наших олимпийских чемпионок. Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева присоединились к дистанционному финтнес-чемпионату #физранаудаленке, который запустила Ассоциация студенческих спортклубов (АССК) России.

«Карантин - не повод откладывать занятия физической культурой! Специально для тех, кто хочет поддерживать свою спортивную форму, мы с АССК России запускаем Всероссийский дистанционной фитнес-чемпионат с 4 по 24 апреля 2020 года! Выполняй упражнения, публикуй видео с хэштегом в своём аккаунте и побеждай! Чемпионов ждут призы и, конечно же, красивое тело», - написала на своей страничке в инстаграме Елена Исинбаева и тут же прикрепила видео самых эффективных упражнений для домашних занятий.

isinbaevayelenaisinbaevayelena
Елена Исинбаева запустила дистанционный фитнес-чемпионат
6152 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ее коллега – олимпийская чемпионка из Волгограда Татьяна Лебедева тоже присоединилась к акции, и дала ценные советы, как быть, если дома нет тренажеров и даже гантелей.

«Для тех, кто в это сложное время грызет гранит науки дома...», -так подписала свою видеотренировку Лебедева.

taleniktalenik
Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева дает советы, как тренироваться дома
181 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
#физранаудаленке: АССК, Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева в период коронавируса запустили фитнес-чемпионат
Накопительные счета и вклады в апреле станут выгоднее
Волгоградская область упала в рейтинге комфортной городской среды на пять пунктов
В Волгоградской области высадят 600 тысяч деревьев в память о погибших на войне
Коронавирус в Волгограде: из 11-ти новых зараженных девять завезли болезнь из Москвы
МЧС предупреждает волгоградцев о грядущих заморозках
Мошенники под видом Роспотребнадзора просят бизнесменов купить брошюру про коронавирусу
Волгоградец выплатил долги по алиментам, когда узнал о самоизоляции бывшей жены
Волгоградских бизнесменов в период самоизоляции поддержит Гарантийный фонд
Комплексную программу поддержки бизнеса предлагает банк УРАЛСИБ
В Волгограде в детских садах из-за коронавируса не будут делать дежурные группы
В Волгограде полиция и медики спасли запертую без сознания в квартире бабушку
В Волгограде чиновники рассказали, изменятся ли зарплаты учителей из-за коронавируса
В Волгограде пустят еще два спецмаршрута – в поселок Майский и Авиагородок
В Волгограде сухпайки будут выдавать дважды в неделю
В Волгограде за нарушение режима самоизоляции оштрафовали сауну и "ключницу"
В Волгоградской области леса начали обрабатывать от вредителей
В Волгоградской области увеличили пособие на похороны
Глава поселка под Волгоградом присвоил часть денег, выделенных на благоустройство
В волгоградских электричках разделили пассажиров друг от друга разметкой
В Волгограде инвалид не мог выйти из дома из-за отсутствия пандуса
Волгоградцев приглашают обсудить строительство спортплощадки в Родниковой долине