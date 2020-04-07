физранаудаленке: АССК, Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева в период коронавируса запустили фитнес-чемпионат

7 Апр 2020 2020-04-07T19:41:51+03:00

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Целый месяц – с 1 по 30 апреля – волгоградцы (вместе почти со всей страной) будут находиться в режиме самоизоляции. Как же дома не наесть лишние килограммы и не потерять форму? А вот как – придерживайтесь советов от наших олимпийских чемпионок. Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева присоединились к дистанционному финтнес-чемпионату #физранаудаленке, который запустила Ассоциация студенческих спортклубов (АССК) России.

«Карантин - не повод откладывать занятия физической культурой! Специально для тех, кто хочет поддерживать свою спортивную форму, мы с АССК России запускаем Всероссийский дистанционной фитнес-чемпионат с 4 по 24 апреля 2020 года! Выполняй упражнения, публикуй видео с хэштегом в своём аккаунте и побеждай! Чемпионов ждут призы и, конечно же, красивое тело», - написала на своей страничке в инстаграме Елена Исинбаева и тут же прикрепила видео самых эффективных упражнений для домашних занятий.

isinbaevayelena Елена Исинбаева запустила дистанционный фитнес-чемпионат

Ее коллега – олимпийская чемпионка из Волгограда Татьяна Лебедева тоже присоединилась к акции, и дала ценные советы, как быть, если дома нет тренажеров и даже гантелей.

«Для тех, кто в это сложное время грызет гранит науки дома...», -так подписала свою видеотренировку Лебедева.

talenik Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева дает советы, как тренироваться дома

ИСТОЧНИК KP.RU