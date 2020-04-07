Волгоградская область упала в рейтинге комфортной городской среды на пять пунктов

7 Апр 2020 2020-04-07T18:56:23+03:00

Но в Волгограде все же появилось больше благоустроенных парков, скверов и улиц. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Минстрой России опубликовал рейтинг по итогам 2019 года: наш регион с 9 места «скатился» на 14-е

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Каждый год на формирование «комфортной городской среды» Волгоградская область тратит миллионы рублей, как из регионального, так и из федерального бюджета. Но, судя по итогам, которые подвел Минстрой РФ, в 2019 году наш регион плохо справился с этой задачей. За год Волгоградская область упала в рейтинге регионов России с 9 места (по итогам 2018-го) на 14-е (по итогам 2019 года).

Оценивают, как в регионах благоустраивают общественные и дворовые территории, как исполняются графики работ подрядчиками, как оценивают изменения жители, среднее значение IQ «Умный город» и прочее – всего 35 критериев, по которым выставляют баллы.

Волгоградская область набрала 65 баллов и заняла 14-ю позицию (всего 41), разделив ее с Ивановской, Оренбуржской областью и Республикой Мордовией. Для сравнения, Воронежская область заняла 12-е место, Ростовская -16-е, Саратовская – 20-е, Астраханская – 29-е. Так что на фоне соседей наш регион выглядит неплохо.

Ну а лидером по-прежнему стала Московская область (87 баллов), второе место заняла Калужская область (86 баллов), а третье место – Тульская область (84 балла).

«Рейтинг позволяет не только Минстрою, но и самим регионам комплексно оценить проведенную за год работу по формированию комфортной городской среды. Его результаты – хорошая мотивация для субъектов. Отстающие регионы видят свои слабые места и понимают, в каком направлении следует работать. Регионы-лидеры, в свою очередь, получают дополнительную мотивацию сохранять ведущие позиции», - отметил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU