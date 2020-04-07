Накопительные счета и вклады в апреле станут выгоднее

7 Апр 2020 2020-04-07T19:23:57+03:00

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по накопительным счетам и картам c начислением процентов на остаток (16+)

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Сразу несколько нововведений подготовил банк в апреле текущего года. Так, снижены минимальные суммы вкладов «Высота» и «Пока вы дома» до 30 тысяч рублей (ранее - 100 тысяч рублей).

Также по дебетовой карте «Прибыль» на ежедневный остаток теперь начисляют размер 5% годовых без ограничений по сумме остатка. Выплата процентов происходит ежемесячно.

На 1% повышены ставки по рублевым счетам дебетовой карты «Копилка» и накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет».

При размещении средств на срок 3 и 6 месяцев увеличиваются ставки по базовому вкладу «Доход», в том числе в пакетах услуг «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки также повышены и по вкладам «Высота» и «Пока вы дома».

Ознакомиться с полными условиями обслуживания и обновленными тарифными планами по дебетовым картам «Прибыль», «Копилка», а также вкладам, накопительным счетам и пакетам услуг можно в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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