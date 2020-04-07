В Волгоградской области высадят 600 тысяч деревьев в память о погибших на войне

7 Апр 2020 2020-04-07T17:16:16+03:00

Изменить размер текста: A A

По всей стране проходит международная акция «Сад Памяти». Волонтеры вместе с лесниками высаживают деревья. Всего в разных уголках страны появятся 27 миллионов саженцев в память о каждом погибшем на войне. И 16 тысяч из них посадят в ближайшее время в Иловлинском районе Волгоградской области. Регион также присоединился к акции. 22 лесничества засеяли уже 300 тысяч ясеня, акации, сосны, вяза. Всего же запланировано украсить леса 600 тысячами саженцев.

Завершится акция на главной высоте России на Мамаевом кургане 22 июня. В этот памятный день здесь в торжественной обстановке высадят деревья.

Кстати, из-за коронавируса лесникам работать приходится в особом режиме. Во-первых, с соблюдением всех мер безопасности: в масках и перчатках. Во-вторых, с привлечением минимального количества волонтеров. Все ради безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU