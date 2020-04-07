МЧС предупреждает волгоградцев о грядущих заморозках

7 Апр 2020 2020-04-07T16:17:30+03:00

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Этот год выдался богатым на сюрпризы – приятные и не очень: ранняя весна, жаркий март, новый вирус, который посадил по домам почти всех волгоградцев… Апрель тоже не балует: солнце сменяется резким холодом и наоборот. Так, в ближайшие дни – 8 и 9 апреля – в Волгоградской области ожидаются заморозки. Да еще какие – местами до минус 8 градусов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном МЧС со ссылкой на волгоградский Гидрометцентр.

- По данным Волгоградского ЦГМС, ночью и утром 8 апреля на территории Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-8 градусов. Ночью и утром 9 апреля в регионе также ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, но уже не такие «суровые» - до -4 градусов, - сообщают в ГУ МЧС по региону.

Такой прогноз, безусловно, не очень порадует волгоградских фермеров и аграриев, ведь ночные заморозки могут нанести непоправимый вред цветущим деревьям и зазеленевшим под теплым мартовским солнцем посевам.

ИСТОЧНИК KP.RU