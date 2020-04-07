2020-04-07T16:15:16+03:00
Общество

Мошенники под видом Роспотребнадзора просят бизнесменов купить брошюру про коронавирусу

Об аферистах нужно сообщать полицию
Екатерина МАЛИНИНА
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Вся необходимая информация о коронавирусе есть на сайте.Вся необходимая информация о коронавирусе есть на сайте.
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Мошенники всегда идут в ногу со временем. Сразу же реагируют на новые реалии. В том числе на коронавирус. Волгоградским бизнесменам стали поступать странные звонки. Собеседники представлялись сотрудниками Роспотребнадзора по Волгоградской области. Они предлагали приобрести у них буклеты о распространении и об опасности коронавируса. Причем цены называли немаленькие. И даже намекали на определенные санкции, если покупки не будет. Но как оказалось, никаких звонков представители ведомства не делали. Под их видом действуют аферисты, которые быстро сориентировались в ситуации.

Вся информация по профилактике COVID-19 размещается в открытом доступе на официальном сайте Роспотребнадзора и администрации Волгоградской области, - пояснили в Роспотребнадзоре.

О подобных звонках просят позвонить в полицию, также просят продублировать информацию и в Управление по телефону горячей линии 8(442) 24-36-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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