2020-04-07T15:47:54+03:00
Общество

Волгоградец выплатил долги по алиментам, когда узнал о самоизоляции бывшей жены

Бывшая супруга вынуждена сидеть дома с дочкой, а не работать
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина обещал долгов по алиментам не копить.Мужчина обещал долгов по алиментам не копить.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняет мир, меняет людей, ставит их в непростые ситуации, которые требуют сложных решений. А у кого-то пробуждается совесть. Житель Волгограда выплатил долги по алиментам бывшей жене.

Дело в том, что волгоградец задолжал около 120 тысяч рублей. Отношения между бывшими супругами были напряженными и мужчина считал, что женщина и так хорошо зарабатывает. На него не действовали ни предупреждения судебных приставов, ни угроза уголовного наказания. Официальных доходов у него не было. Подействовал режим самоизоляции. Он узнал, что бывшая жена вынуждена не работать: сидеть с их маленькой дочкой некому и они вдвоем находятся дома. Деньги подошли к концу. Тогда мужчина отправился в банк и перевел им всю сумму долга.

Об этом он сообщил судебному приставу и пообещал в будущем долгов не копить, а содержать свою дочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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