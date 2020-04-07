Волгоградец выплатил долги по алиментам, когда узнал о самоизоляции бывшей жены

7 Апр 2020 2020-04-07T15:47:54+03:00

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняет мир, меняет людей, ставит их в непростые ситуации, которые требуют сложных решений. А у кого-то пробуждается совесть. Житель Волгограда выплатил долги по алиментам бывшей жене.

Дело в том, что волгоградец задолжал около 120 тысяч рублей. Отношения между бывшими супругами были напряженными и мужчина считал, что женщина и так хорошо зарабатывает. На него не действовали ни предупреждения судебных приставов, ни угроза уголовного наказания. Официальных доходов у него не было. Подействовал режим самоизоляции. Он узнал, что бывшая жена вынуждена не работать: сидеть с их маленькой дочкой некому и они вдвоем находятся дома. Деньги подошли к концу. Тогда мужчина отправился в банк и перевел им всю сумму долга.

Об этом он сообщил судебному приставу и пообещал в будущем долгов не копить, а содержать свою дочку.

ИСТОЧНИК KP.RU