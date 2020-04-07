Волгоградских бизнесменов в период самоизоляции поддержит Гарантийный фонд

7 Апр 2020 2020-04-07T15:41:15+03:00

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Гарантийный фонд региона тоже включился в процесс поддержки малого и среднего бизнеса в период самоизоляции из-за коронавируса в Волгограде и области. Он готов предоставить предпринимателям поручительства по договорам банковской гарантии.

- В рамках новой программы Фонд может предоставить поручительство в размере до 70% от суммы банковской гарантии, но не более 25 миллионов рублей, на срок до 10 лет, - поясняют в региональном комитете экономической политики и развития. - Кроме того, Фонд снизил с 2% до 1% размер вознаграждения за предоставление поручительств для всех категорий субъектов малого и среднего бизнеса. Причем коммерсантам готовы даже дать отсрочку по оплате вознаграждения в случае пролонгации действующего кредитного договора под поручительство Гарантийного фонда на срок до шести месяцев.

Сегодня также региональный парламент утвердил налоговые льготы для волгоградских предпринимателей.

- Ставка налога снизится с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5% – с разницы между доходами и расходами. Эта мера поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и будет действовать до конца этого года, -уточняют в облдуме.

Напомним, в 2020-м году на поддержку малого и среднего бизнеса в Волгоградской области из-за коронавируса направят около 4 миллиардов рублей.

ВАЖНО!

Обратиться за более подробной информацией можно через портал поддержки МСП в разделе «Записаться на консультацию» или по телефону бесплатной горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области 8 (800) 302-3-203.

ИСТОЧНИК KP.RU