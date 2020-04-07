2020-04-07T15:41:15+03:00
Экономика

Волгоградских бизнесменов в период самоизоляции поддержит Гарантийный фонд

Фонд готов предоставить поручительство по договорам банковской гарантии с отсрочкой по вознаграждению
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Бизнесменам помогут выжить в сложных условиях из-за коронавируса.Бизнесменам помогут выжить в сложных условиях из-за коронавируса.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Гарантийный фонд региона тоже включился в процесс поддержки малого и среднего бизнеса в период самоизоляции из-за коронавируса в Волгограде и области. Он готов предоставить предпринимателям поручительства по договорам банковской гарантии.

- В рамках новой программы Фонд может предоставить поручительство в размере до 70% от суммы банковской гарантии, но не более 25 миллионов рублей, на срок до 10 лет, - поясняют в региональном комитете экономической политики и развития. - Кроме того, Фонд снизил с 2% до 1% размер вознаграждения за предоставление поручительств для всех категорий субъектов малого и среднего бизнеса. Причем коммерсантам готовы даже дать отсрочку по оплате вознаграждения в случае пролонгации действующего кредитного договора под поручительство Гарантийного фонда на срок до шести месяцев.

Сегодня также региональный парламент утвердил налоговые льготы для волгоградских предпринимателей.

- Ставка налога снизится с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5% – с разницы между доходами и расходами. Эта мера поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и будет действовать до конца этого года, -уточняют в облдуме.

Напомним, в 2020-м году на поддержку малого и среднего бизнеса в Волгоградской области из-за коронавируса направят около 4 миллиардов рублей.

ВАЖНО!

Обратиться за более подробной информацией можно через портал поддержки МСП в разделе «Записаться на консультацию» или по телефону бесплатной горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области 8 (800) 302-3-203.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградская область упала в рейтинге комфортной городской среды на пять позиций
В Волгоградской области высадят 600 тысяч деревьев в память о погибших на войне
Коронавирус в Волгограде: из 11-ти новых зараженных девять завезли болезнь из Москвы
МЧС предупреждает волгоградцев о грядущих заморозках
Мошенники под видом Роспотребнадзора просят бизнесменов купить брошюру про коронавирусу
Волгоградец выплатил долги по алиментам, когда узнал о самоизоляции бывшей жены
Волгоградских бизнесменов в период самоизоляции поддержит Гарантийный фонд
Комплексную программу поддержки бизнеса предлагает банк УРАЛСИБ
В Волгограде в детских садах из-за коронавируса не будут делать дежурные группы
В Волгограде полиция и медики спасли запертую без сознания в квартире бабушку
В Волгограде чиновники рассказали, изменятся ли зарплаты учителей из-за коронавируса
В Волгограде пустят еще два спецмаршрута – в поселок Майский и Авиагородок
В Волгограде сухпайки будут выдавать дважды в неделю
В Волгограде за нарушение режима самоизоляции оштрафовали сауну и "ключницу"
В Волгоградской области леса начали обрабатывать от вредителей
В Волгоградской области увеличили пособие на похороны
Глава поселка под Волгоградом присвоил часть денег, выделенных на благоустройство
В волгоградских электричках разделили пассажиров друг от друга разметкой
В Волгограде инвалид не мог выйти из дома из-за отсутствия пандуса
Волгоградцев приглашают обсудить строительство спортплощадки в Родниковой долине