2020-04-07T15:14:03+03:00
Общество

В Волгограде в детских садах из-за коронавируса не будут делать дежурные группы

Врачи считают, что это не безопасно
Екатерина МАЛИНИНА
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Дежурных групп не сделали, так что выкручиваться родители будут самостоятельно.Дежурных групп не сделали, так что выкручиваться родители будут самостоятельно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Школы с 6 апреля перешли на дистанционное образование. На неделю раньше многие предприятия вынуждены были перевести сотрудников на удаленную работу, часть попросту остановила работу. Но многие до сих пор трудятся на свой страх и риск. Ездят на работу заводчане, спасают жизни медики, пожарные, следят за порядком полицейские. И в новом режиме они столкнулись вполне с серьезной проблемой: что делать с маленькими детьми. Детские сады временно остановили свою деятельность. Не у всех есть бабушки и дедушки, которые могут посидеть с малышами. Что делать в такой ситуации. Надежда была на дежурные группы. Воспитатели проводили опрос среди родителей, есть ли нуждающиеся. Результаты его остались в отчетах комитета образования. Дежурные группы решили не делать. Не из-за отсутствия желающих, а по другим причинам.

- На сегодняшний день даже медики говорят, что это не лучшее решение. Потому что это скопление детей в одном месте, нарушение режима самоизоляции. И мы от него отказались, - пояснили «КП-Волгоград» в комитете образования Волгоградской области.

Если происходит ситуация, что ребенка не с кем оставить, то, по словам чиновников, они ищут решение под конкретного человека.

Правда, в детсадах нуждаются не только представители профессий, которые имеют права работать в режиме самоизоляции. К сожалению, многие трудятся неофициально, на свой страх и риск (лишь бы было на что кормить семью). И выход из ситуации закрытых детсадов вынуждены искать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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