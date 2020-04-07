В Волгограде полиция и медики спасли запертую без сознания в квартире бабушку

7 Апр 2020 2020-04-07T14:57:08+03:00

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В условиях всеобщей самоизоляции многие пожилые люди остались практически один на один в своих домах и квартирах. Так, в Волгограде старушка едва не умерла в одиночестве. У нее случился инсульт, а рядом – никого.

4 апреля в «скорую» Волгограда позвонил мужчина из Пермского края. У него бабушка живет в центре города-героя, и он долгое время уже не мог до нее дозвониться. Только вечером бабуля смогла взять трубку и прошептала, что ей стало плохо, и она потеряла сознание. Встревоженный внук незамедлительно вызвал «скорую», а медики позвонили в полицию, ведь надо было вскрывать дверь в квартиру.

- Когда ответственный по отделу полиции Глеб Салтанов и участковый уполномоченный полиции Сергей Белодед вскрыли квартиру, они обнаружили пенсионерку, лежащую у входа на полу. Падая, женщина сильно ударилась лицом. Пенсионерку незамедлительно доставили в реанимацию. Сейчас за ее здоровье борются медики. А в полицию, тем временем, поступило благодарственное письмо от внука из Перми. «Без вашей помощи она бы умерла. Спасибо вам!», - написал Леонид Валерьевич, - цитируют пермяка в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU