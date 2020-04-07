В Волгограде чиновники рассказали, изменятся ли зарплаты учителей из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T14:32:24+03:00

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С облегчением вздохнули те, чьи дети уже закончили учиться или еще не пошли в школу. Испытание дистанционным образованием с трудом выдерживают и дети, и родители, и учителя. Новый режим стартовал 6 апреля. Но платформа с трудом выдерживает (а часто не выдерживает) нагрузки. Педагоги пользуются привычными соцсетями и месенджерами для общения с классом и раздачи заданий. Но многие опасаются, что из-за нового формата зарплата педагогов станет значительно ниже. Ведь на уроки в классы они не ходят.

- На педагогов ни сколько не меньше нагрузки, чем в обычное время. Они все каникулы готовились к новому формату обучения, учились, корректировали свои программы. Перестраивали обычные уроки под режим работы через интернет, - пояснили в комитете образования Волгоградской области. - Известно, что зарплата педагогов состоит из двух частей. Фиксированной части и стимулирующей. Но даже стимулирующая утверждается в начале учебного года и она никак не менялась в связи с переходом на дистанционный режим.

Так что учителя в зарплате не потеряют. Жаль, что это правило не коснется и других сфер волгоградской жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU