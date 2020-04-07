Комплексную программу поддержки бизнеса предлагает банк УРАЛСИБ

7 Апр 2020 2020-04-07T15:29:09+03:00

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Сразу несколько направлений комплексной программы поддержки клиентов сегмента малого бизнеса разработал банк УРАЛСИБ.

Теперь предприниматели могут оформить кредитные каникулы по упрощенной схеме с минимальным пакетом документов и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Представителям малого бизнеса также доступна система дистанционного обслуживания РКО, позволяющая проводить платежи без посещения офиса. В любой момент клиент может получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель текущего года по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.

Дополнительно в банке действуют специальные инициативы для действующих и новых клиентов. Так, услуга «Выездной сервис» позволяет открыть расчетный счет без посещения отделения банка. Новые клиенты могут получить год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». В период по 30 июня 2020 года для всех клиентов банка действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчетном счете. УРАЛСИБ запустил акцию «Вся медицина» для поддержки отрасли. А клиенты, специализирующиеся в сфере государственных закупок, могут воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах и аукционах. Заявки на получение банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить через сайт https://bg.uralsib.ru/, а также через партнера банка - ООО «ВБЦ Лаб» на сайте https://vbankcenter.ru/bg.

Кроме того, все предприниматели могут получать консультации и поддержку теперь и в выходные дни в контакт-центре банка по телефону 8 (800) 700 77 16.

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