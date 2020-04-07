В Волгограде сухпайки будут выдавать дважды в неделю

7 Апр 2020 2020-04-07T14:23:28+03:00

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С 6 апреля все школы Волгоградской области перешли на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса. Теперь дети занимаются дома через интернет, получая задания от своих педагогов и отчитываясь им на почту. Но технологий, которые бы через интернет позволили кормить деток, которым положено бесплатное, пока нет. Поэтому для них организовали сухпайки. По словами представителей комитета образования, их будут выдавать раз в две недели. То есть ученик получит примерно те продукты, которые он бы «съел» во время школьных обедов.

Правда, не обошлось без проблем. Во-первых, несколько родителей пожаловались, что их пригласили в школы для получения всех в один день. Не самая хорошая идея в режиме самоизоляции. Во-вторых, где-то сухпаек оказался очень скромным. Например, в Дубовке родителям дали морковку, картошку и манку, посчитав, что этого достаточно для полноценного обеда.

Как пояснили в комитете образования, они про эту ситуацию знают и уже скорректировали состав продуктового набора. Теперь для дубовских детей в нем есть макароны, крупы (геркулес или манка), печенье, сок, растительное масло, чай. Могут быть в сухпайках и консервы.

Кстати, их состав в Урюпинске будет отличаться от состава в том же Волгограде. Ведь деньги на них дает область из расчета 20 рублей в день на ученика и добавляет муниципалитет на местном уровне. Так что многое зависит от местных бюджетов.

Например, в Волгограде упаковывают «сухпайки» централизованно на комбинате социального питания. Набор одинаковый для всех 27091 школьников, которые имеют право на эту льготу в Волгограде.

- Продукты проверяют по срокам годности, по внешнему виду. Если возникают сомнения в качестве, проводится лабораторный анализ, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Получить сухпаек можно не только родителям. Они могут написать доверенность на другого человека, который сможет забрать набор в школе. График выдачи обещали составить все-таки так, чтобы не создавать толпу.

ИСТОЧНИК KP.RU