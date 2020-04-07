В Волгоградской области леса начали обрабатывать от вредителей

7 Апр 2020 2020-04-07T13:01:53+03:00

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Из-за коронавируса многие волгоградцы предпочли на время «карантина» изолироваться где-нибудь на даче или в деревневолгоградцы до конца месяца – до 30 апреля – находятся в режиме самоизоляции. А значит, никто без лишней надобности не гуляет по улицам города и не ездит толпой на шашлыки. А значит, самое время провести в лесах (которые благо сейчас пустуют без туристов) обработку от вредителей. Собственно, в лесничествах уже приступили к этой работе: пока они обследуют местность и выявляют очаги скопления насекомых.

- Как показывает практика, наибольшую опасность для насаждений области представляют рыжий и обыкновенный сосновые пилильщики, звездчатый и красноголовый пилильщики-ткачи, сосновый шелкопряд, - говорят в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

А в администрации области добавляют, что всего в этом году планируют обработать от вредителей около четырех тысяч гектаров. К слову, в прошлом году на территории восьми лесничеств санитарную обработку провели на площади более 10 тысяч гектаров. Благодаря этому уже смогли не только предотвратить распространение опасных насекомых, но и повысить устойчивость насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU