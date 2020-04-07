2020-04-07T12:44:06+03:00
Общество

В Волгоградской области увеличили пособие на похороны

Выплаты на погребение вырастут до 6196 рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области социальное пособие на погребение подняли, и теперь оно составляет 6196 рублей. Правда, в данном случае речь идет об индексации стоимости услуг, предоставляемых по закону РФ гарантированному перечню по погребению. Индексацию проводят ежегодно в начале года.

На основании постановления, подписанного 4 апреля 2020-го исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, проиндексирована и сумма, которую возмещают специализированной похоронной службе, предоставляющей услуги по гарантированному перечню по погребению. Она также будет составлять 6196 рублей.

В 2019-м году «похоронное пособие» в Волгограде составляло 5700 рублей. А стоимость услуг по погребению, которые компенсируются из госбюджета Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ в 2020 году составит 5946 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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