2020-04-07T12:11:07+03:00
Происшествия

Глава поселка под Волгоградом присвоил часть денег, выделенных на благоустройство

На чиновника уже завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области глава поселка нажился на благоустройстве: часть выделенных из бюджета денег, он положил себе в карман. Теперь его за это будут судить.

Хищение бюджетных средств выявили сотрудники прокуратуры Ольховского района Волгоградской области вместе с коллегами из регионального УФСБ. Одному из сельских поселений этого района в 2018 году были выделены 3 миллиона рублей на благоустройство территории в рамках программы формирования современной городской среды. За эти деньги в поселке действительно привели в порядок участки возле администрации и у местного ДК. По документам глава заплатил двум предпринимателям за то, что те пробурили скважины, необходимые для производства озеленительных работ. Но на самом деле бурили эти скважины местные жители, которых наняли неофициально и заплатили им гораздо меньшую сумму. А деньги бюджетные деньги коммерсанты обналичили, взяли себе часть, а остальное отдали главе.

- Установлено, что только на бурении двух скважин глава поселения «заработал» чуть больше 30 тысяч рублей. Следствие не исключает, что будут выявлены иные эпизоды его преступной деятельности, и сумма похищенных из бюджета денежных средств окажется значительно больше, - говорят «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На главу завели уголовное дело по статьям «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «служебный подлог». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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