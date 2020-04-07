В волгоградских электричках разделили пассажиров друг от друга разметкой
Из-за коронавируса, который стремительно распространяется по всему миру и по России в частности, дезинфекции стали подвергать буквально все – улицы, рабочие места, магазины и транспорт. В Волгограде автобусы и трамваи обрабатывают спецрастворами несколько раз в день. Такие же противоэпидемиологические меры приняты и в Приволжской железной дороге.
- Вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами перед отправлением в каждый рейс. Особое внимание уделяется обработке поручней и сидений в салоне, а также ручек и дверей в тамбурах, - отмечают в пресс-службе Привжд.
Второе нововведение: перед каждым рейсом контролерам измеряют температуру и оценивают их состояние. Кроме того, теперь контролеры проверяют проездные документы лишь визуально, хотя и работают в перчатках и защитных масках.
Ну и еще одно новшество: в вагонах сделали разметку между пассажирами, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию.
- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в электричках появилась разметка для соблюдения безопасной дистанции между пассажирами, - отмечают в Приволжской железной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU