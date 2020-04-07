В волгоградских электричках разделили пассажиров друг от друга разметкой

7 Апр 2020 2020-04-07T11:49:57+03:00

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Из-за коронавируса, который стремительно распространяется по всему миру и по России в частности, дезинфекции стали подвергать буквально все – улицы, рабочие места, магазины и транспорт. В Волгограде автобусы и трамваи обрабатывают спецрастворами несколько раз в день. Такие же противоэпидемиологические меры приняты и в Приволжской железной дороге.

- Вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами перед отправлением в каждый рейс. Особое внимание уделяется обработке поручней и сидений в салоне, а также ручек и дверей в тамбурах, - отмечают в пресс-службе Привжд.

Второе нововведение: перед каждым рейсом контролерам измеряют температуру и оценивают их состояние. Кроме того, теперь контролеры проверяют проездные документы лишь визуально, хотя и работают в перчатках и защитных масках.

Ну и еще одно новшество: в вагонах сделали разметку между пассажирами, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию.

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в электричках появилась разметка для соблюдения безопасной дистанции между пассажирами, - отмечают в Приволжской железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU